„In der Luft bin ich ganz bei mir“

Ein Segelflugzeug setzt zur Landung an am Flugplatz Otto Lilienthal in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Das Segelfliegen am Flugplatz Otto Lilienthal in Bad Langensalza ist für die Aktiven ein Gegenmittel zum Alltagsstress.

Fliegen zum privaten Vergnügen, das galt lange als teuer, sogar elitär. So wie die Golfer auf ihren weiten, akkurat getrimmten Feldern müssen auch Segelflieger für ihr Hobby tief in die Tasche greifen, so die Annahme. „Die Leute denken, es ist teuer, aber das ist es gar nicht“, sagt Maik Lucas. Er hat das Segelfliegen vor knapp zehn Jahren für sich entdeckt, seit dem Sommer ist er Vorsitzender des Sportflugvereins am Flugplatz Otto Lilienthal in Bad Langensalza.