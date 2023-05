In der Mühlhäuser Innenstadt wird bald die Frequenz von Passanten gezählt

Mühlhausen. Autofrühling, Pflaumenblüte oder Fete de la musique - Veranstaltungen wie diese ziehen jährlich zahlreiche Mühlhäuser und Gäste in die Innenstadt. Wie viele Besucher es tatsächlich sind, sollen nun Messungen zeigen.

Autofrühling, Pflaumenblüte, Fête de la musique, Weihnachtsmarkt und Kirmes: Wie viele Besucher es zu solchen Veranstaltungen in die Mühlhäuser Innenstadt zieht, ist bisher nicht bekannt. Daher sollen jetzt im Zuge des Smart-City-Projekts an vier Gebäuden Sensoren zur Passantenfrequenzmessung angebracht werden.

Laut Stadtverwaltung entstehen die Messpunkte an der Stätte, in der Linsenstraße und an zwei Stellen des Steinwegs. Die Elektroarbeiten laufen bereits. Zudem werden Mitte Mai die Gehwege für die Installation zeitweise gesperrt.

Die Messung erfolgt laut Auskunft aus dem Rathaus anonym und mit Lasersensoren 24 Stunden pro Tag. Die Passanten würden über eine Lichtschranke gezählt. Die Geräte machten weder Bilder noch erfassten sie dabei persönliche Daten. Laut Stadt ist die Technik die Gesundheit unschädlich.

Auf der Internetseite der Stadt können die Frequenzmessungen voraussichtlich ab Juni kostenlos eingesehen werden, wo auch Zahlen über Belegung von Thüringen-Therme und Freibad am Schwanenteich zu finden sind. Diese sollen sich positiv auf Investoren auswirken und dem Ladenleerstand entgegenwirken, so die Verwaltung.