In einem neuen Geist leben

Zum Tage: Matthias Hemmann schreibt über das Virus, das die Menschen dazu bringt, sich neu zu verstehen.

Wer mich kennt, der weiß: Ich liebe Sprüche. Den über Pfingsten kennen sicher viele: „Pfingsten sind die Geschenke am geringsten“ – stimmt’s?

Der Spruch stimmt aber nur halb, wenn überhaupt. Sicher: Es gab nichts in Geschenkpapier Verpacktes wie zu Weihnachten. Und neue Schoko-Osterhasen gab es auch nicht, die dann das halbe Jahr in der Ecke herumliegen. Aber ich finde, in diesem Jahr ist zu Pfingsten in der ganzen Corona-Sache ein neuer Geist eingekehrt: Seit dem Wochenende gibt es endlich mehr persönliche Freiheiten. Es ist wieder leichter, sich mit der Familie oder mit Freunden zu treffen. Und wir dürfen auch damit rechnen, in diesem Sommer richtig in den Urlaub fahren zu können. Prima!

Auch damals, beim ersten Pfingstfest, ist ein neuer Geist eingekehrt. Da saßen die Männer, die immer mit Jesus gewesen waren, traurig zusammen, denn ihr Herr und Meister war weg. Er war „entschwunden“, wie es so schön auf Kirchendeutsch heißt – also am Männertag „auferstanden in den Himmel“ – Pardon: an Himmelfahrt. Nun kann man sich das irgendwie ja noch vorstellen, auch wenn die Wölkchen, die den auferstandenen Christus auf manchen Kirchengemälden in den Himmel tragen sollen, oft sehr klein gemalt sind.

Aber was soll man sich vorstellen, wenn es heißt: Ein neuer Geist kam über die Versammelten? Die Bibel sagt: Ein rauschender Windhauch erfüllte den Raum, in dem der Geist Gottes war, und plötzlich hören die zum Passafest versammelten Menschen die Jünger Jesu in ihren eigenen Sprachen reden. Das ist das Pfingstwunder: Eben noch völlig fremde Menschen reden miteinander und können sich gegenseitig verstehen.

Wie war das möglich? Ich könnte jetzt ausholen, und unsere aktuelle Pandemie-Situation bemühen. Da versuchen ja auch Menschen erstmals weltweit gemeinsam über alle Sprach- und Religionsgrenzen hinweg ein Virus zu besiegen.

Aber machen wir es ein paar Nummern kleiner: Hat etwa der Nahverkehrsbus zum Feierabend eine Panne und bleibt stehen, reden die Leute miteinander. Die Fahrgäste, eben noch wildfremd, kommen plötzlich ins Gespräch und tauschen sich über ihr Leben aus. Auf einmal herrscht ein anderer Geist – zumindest so lange, bis der Bus wieder fährt. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Darum geht es seit Pfingsten und darum geht es auch angesichts von Covid-19: In einem neuen Geist zu leben.

Pfingsten sind die Geschenke am geringsten? So bitter es klingt: das Virus hat uns als Deutsche, die Europäer und die ganze Menschheit auch dazu gebracht, dass wir uns neu verstehen. Und das ist ja kein kleines Geschenk zu Pfingsten.

Matthias Hemmann ist evangelischer Pfarrer in Kloster Zella.