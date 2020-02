In Kirchheilinger Kita werden Verpflegungskosten fällig

Steigende Kosten für die Betreuung des Nachwuchses kündigen sich in Kirchheilingen im Thepra-Kindergarten „Am Igelsgraben“ an. Denn laut Kita-Gesetz sind die Eltern an den Versorgungskosten zu beteiligen. Über das Wie muss der Gemeinderat noch abstimmen, weil jede Kommune das selbst entscheiden kann.

„Wir wollen uns nicht bereichern“, informierte der Thepra-Geschäftsführer Erwin Gerlach im jüngsten Gemeinderat. Denn die Verpflegungskosten betreffen die Ausgaben, die unter anderem für das Warmhalten von Mittagessen, das Abspülen und für die Entsorgung der Speiseabfälle anfallen. Diese waren bisher in Kirchheilingen in den Personalkosten für die hauswirtschaftliche Kraft enthalten und wurden von der Gemeinde bezahlt. Nach langen kontroversen Debatten in Thüringen einigten sich Vertreter von Eltern, Kommunen, Sozialverbänden und Bildungsministerium darauf, die Serviceleistungen aus den sonstigen Entgelten herauszurechnen und gesondert zu erheben.

Laut Gerlach gibt es drei Varianten, wie Kosten künftig umgelegt werden können. Eine Monatspauschale wäre pro Kind pro Monat fällig und würde unabhängig von den Schließzeiten erhoben. Eine genauere Kalkulation ermögliche indes die zweite Variante, wonach die Kosten auf die Portionsentgelten aufgeschlagen werden könnten. Laut Gerlach würden dabei Schließzeiten und Krankheitstage abgezogen. Drittens könnten die Elternbeiträge erhöht werden, was den Vorteil habe, dass die Eltern die Kosten in der Regel von der Steuer absetzen könnten. Und: Die Kosten müssten nicht in den beitragsfreien Kita-Jahren gezahlt werden.

Wie Gerlach sagt, seien die Kosten bei allen Varianten in etwa auf gleichem Level. Für den Kindergarten in Kirchheilingen gibt es bisher nur eine grobe Kalkulation, weshalb er die Zahlen noch nicht nennen will. In Bad Langensalza liegen die Kosten, die in den Thepra-Einrichtungen als Servicepauschale schon 2016 eingeführt wurden, bei rund 20 Euro im Monat. In Erfurt schwanken die Beträge in den Thepra-Kitas zwischen 25 und 33 Euro.

Der Gemeinderat will den Eltern Mitspracherecht einräumen und zunächst den Elternbeirat einbeziehen. Wenn man sich geeinigt habe, soll es einen Beschluss dazu geben. Voraussichtlich wird die Verpflegungskosten-Regelung ab dem neuen Kita-Jahr im September gelten.