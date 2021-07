In Nägelstedt entsteht nach Altengottern der zweite 24-Stundenmarkt Thüringens. Landrat Harald Zanker (links) übergab nun auf dem Baugrundstück an der Merxlebener Straße den Baubescheid an Peter John, Geschäftsführer von „Emmas Tag- und Nachtmarkt GmbH". Mitte: Fanny Ortmann vom Ortsteilrat und Gewerbeverein Nägelstedt, der den Bau mit Förder- und Eigenmitteln mitfinanziert.