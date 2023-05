Kathrin Seyfert (links) und Marika Werner sind Lehrerinnen am Beruflichen Gymnasium und freuen sich das ein Wiedersehen.

In Mühlhausen am Beruflichen Gymnasium gelernt oder gelehrt? Für Lehrer und Schüler wird ein Treffen vorbereitet

Mühlhausen. Das Berufliche Gymnasium in Mülhausen organisiert ein Ehemaligen-Treffen. Einstige Schüler und Lehrer sind aufgerufen, daran teilzunehmen. Das ist geplant.

Zu einem Ehemaligentreffen lädt das Berufliche Gymnasium (BG) ein – und zwar für Freitag, 26. Mai, in die Schule. Unter dem Titel „BG – Start ins Berufsleben“ sind ab 10 Uhr ehemalige Schüler aufgerufen, von ihrem Lebensweg nach dem Abitur zu berichten. Ab 13.30 Uhr sind auch ehemalige Lehrerinnen und Lehrer willkommen, heißt es aus der Schule. Die bittet um Anmeldung per Mail unter alumni@beruflichesgymnasium.de.

An beruflichen Gymnasien legen die Schüler nach drei Jahren das Abitur ab – wie an jedem anderen Gymnasium auch. Der einzige Unterschied: Die Schüler bekommen zusätzlich eine berufliche Orientierung in den Fachrichtungen Daten- und Informationstechnik, Wirtschaft oder Gesundheit und Soziales.