In Mühlhausen blitzt es wieder

Ein neuer Blitzer steht nun in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen. Noch im Laufe dieser Woche soll er in Betrieb genommen werden, heißt es aus dem Mühlhäuser Rathaus. Die neue Blitzersäule kommt von der Firma Vetro Verkehrselektronik aus Wismar. Der Vertrag mit der Firma Jenoptik, deren Technik zuvor an der Bundesstraße 249 verbaut gewesen ist, war ausgelaufen. Geschwindigkeitskontrollen werden im Stadtgebiet seit Anfang November außerdem von einem Panzerblitzer vorgenommen.