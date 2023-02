Vor dem Tilesiusgymnasium An der Burg soll ein Kreisverkehr gebaut werden.

In Mühlhausen geht’s rund

Mühlhausen. Seit Jahren wird in Mühlhausen der Verkehrskreisel An der Burg diskutiert. Gebaut wird wohl erst 2024. Und ein weiteres Bauvorhaben für einen Kreisverkehr steht auf der Warteliste.

Dieses Jahr wird der Kreisverkehr An der Burg in Mühlhausen wohl nicht mehr gebaut werden. Das sagte Sven König, der Leiter des Fachbereichs Grün- und Verkehrsflächen der Stadtverwaltung.

Für den Bau seien Fördermittel beantragt – so wie für 2022, als der Antrag abgelehnt wurde. Die Zusage, ob es mit dem Geld klappt, sei erst für den Frühsommer zu erwarten. Dann müssen die Arbeiten ausgeschrieben werden – und dann kommt der Winter. „Den eigentlichen Bau des Kreisverkehrs wird es wohl erst 2024 geben“, glaubt König.

Kreisverkehr wird größer als der an der Petrikirche

Der Kreisverkehr soll etwas größer werden als der wenige hundert Meter weiter westlich an der Petrikirche, aber kleiner als ursprünglich vorgesehen. Geplant war eine Variante mit separatem Rad-Kreisel. Damit wäre die Straße aber zu nahe an die Stadtmauer gerückt. Laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) habe der Denkmalschutz dafür sein Okay verweigert.

Den Bau des Kreisverkehrs hat die Verwaltung bereits lange auf der Agenda. Schon 2017 hatte man gehofft, 2020 den Kreisel bauen zu können.

Noch auf der Wunschliste steht ein Kreisverkehr am Bastmarkt, an der Nicolaikirche.

Ebenfalls auf Fördermittel setzt die Verwaltung für die Sanierung der desolaten Bonatstraße; auch dafür war der Fördermittelantrag 2022 nicht erfolgreich.

Das dritte große Straßenbauvorhaben, das man mit Geld aus einem Fördertopf umsetzen möchte, ist die Sanierung der Schwabenstraße in der Sachsensiedlung, die zur Fahrradstraße werden soll. 3,6 Millionen Euro werde der Ausbau kosten, sagt König. Fließt das beantragte Geld nicht, werde man die Straße „unter anderen Gesichtspunkten“ und in kleineren Abschnitten sanieren.