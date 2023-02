43 Mitglieder sind in den vier Nägelstedter Tanzgruppen aktiv. Sie bekamen neue Trainingsjacken, was Sven Schuchardt vom Vorstand des Dorfkulturvereins (Mitte) besonders freute. Bei der Übergabe vertrat Jasmin Holzapfel vom Verein auch die Firma Lindig Fördertechnik (Mitte links). Jonas Reiter kam von der Firma Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach (Mitte rechts).

In Nägelstedt geht der Fasching jetzt erst los

Nägelstedt. In Nägelstedt ist am Aschermittwoch der Fasching nicht vorbei, sondern geht erst richtig los. Warum in dem Dorf erst nach Saisonende ein Programm auf die Bühne kommt.

Am Aschermittwoch ist in Nägelstedt der Fasching noch längst nicht vorbei. Im Gegenteil: Die Närrinnen und Narren sind jetzt erst richtig los. Denn am Samstag, 25. Februar, beginnt um 20.11 Uhr die Prunksitzung im Bürgerhaus.

Der „Nailschter Fasching“ gehört zum Dorfkulturverein. „Wir wollten früher immer in Bad Langensalza mitfeiern“, erklärt Jasmin Holzapfel, warum erst nach Saisonende im Ort Fasching gefeiert wird. Sie ist Tanz-Trainerin im Verein und tanzt selbst im Programm mit. Inzwischen hat sich der Bad Langensalzaer Karnevalsverein zwar aufgelöst, doch Nägelstedt hält weiter an der Tradition fest.

Nägelstedter waren bei Umzügen in den umliegenden Kurstädten dabei

Zum Nailschter Fasching gehören vier Tanzgruppen: Garde, Kinder-Show-Tanzgruppe, Frauen-Tanzgruppe und Männerballett. Sie treten auch bei Hochzeiten oder Jubiläen auf. Und die Show-Tanzgruppe tanzt beim Bauerntheater, das ebenfalls eine Sparte des Dorfkulturvereins ist.

Die Nägelstedter Faschingsleute haben sich schon auf die Prunksitzung eingestimmt. Denn sie waren bei den Umzügen in Bad Langensalza und Bad Tennstedt dabei.

Kurz vor dem Faschingsauftakt in Nägelstedt konnten sich die Tänzerinnen und Tänzer über neue Trainingsjacken freuen. Gesponsert wurden diese von zwei Firmen: der Lindig Fördertechnik GmbH und der Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH.

Das Faschingsprogramm wird dann am Samstag, 4. März, ab 13 Uhr ein weiteres Mal im Bürgerhaus gezeigt. Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an die Kinder und die Senioren im Ort.