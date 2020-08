In Wendehausen wird an Mauerbau vor 59 Jahren erinnert

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Heimatvereins Wendehausen, Guntram Montag (links), erinnerten der Landtagsabgeordnete Jonas Urbach, die ehemalige Landtagsabgeordnete Elke Holzapfel sowie Beatrice Gebhardt (alle drei CDU) am Donnerstag in kleiner Runde an den Mauerbau vor 59 Jahren.