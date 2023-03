Info-Abend an der Evangelischen Grundschule Mühlhausen

Mühlhausen. Für das Schuljahr 2024/25 gibt es an der Evangelischen Grundschule Mühlhausen noch freie Plätze. Ein Info-Abend gibt darüber Auskunft.

In der Evangelischen Grundschule, eine von drei Schulen auf dem Schulcampus „Evangelisches Schulzentrum Mühlhausen“ in der Friedensstraße, gibt es für das Schuljahr 2024/25 noch freie Plätze. Bei einem Info-Abend am Donnerstag, 9. März, ab 18.30 Uhr im Mehrzweckraum der Grundschule können sich Eltern über die Schule sowie das Prozedere der Anmeldung informieren.

Derzeit lernen dort 189 Schülerinnen und Schüler. Neben dem Lernen nach dem Thüringer Lehrplan bieten die Pädagogen einen musikalischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkt an sowie eine Erziehung im christlichen Glauben.

Infos und Nachfragen unter Tel.: 03601/427958 oder per E-Mail: grundschule@evsz.de.