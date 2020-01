Informationen zu Stromtrasse

Die Starkstromleitung zwischen Wolkramshausen und Vieselbach wird erneuert und von 220.000 auf 380.000 Volt aufgerüstet. Davon betroffen ist auch das westliche Kreisgebiet. In Herbsleben informiert der Netzbetreiber 50Hertz am Mittwoch, 22. Januar, von 15 bis 18 Uhr, im Gemeindesaal über die Pläne. Als erstes suche 50Hertz in der sogenannten Bundesfachplanung einen geeigneten Trassenkorridor von 1000 Metern Breite, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Bürger würden mit solchen Infoveranstaltungen frühzeitig einbezogen. Die bestehende Freileitung führt von Norden her von Ebeleben und Herbsleben nach Dachwig und von dort nach Vieselbach. Neben dem Ausbau dieser Trasse gebe es „weitere klein- und großräumige Alternativen“, die zur Diskussion stünden, so die Mitteilung.