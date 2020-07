Wie man sich berufsbegleitend zum Erzieher ausbilden lassen kann, das will nächste Woche ein Infotag vermitteln.

Mühlhausen. Noch gibt es freie Plätze an den Fresenius-Schulen in Mühlhausen. Die Ausbildung beginnt im Herbst.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infotag für angehende Erzieher

Zu einem Infotag sind für Mittwoch kommender Woche, 8. Juli, ab 14 Uhr, angehende Erzieher in die Räume der Ludwig-Fresenius-Schulen in der Naumannstraße in Mühlhausen eingeladen.

Für die im Herbst beginnende berufsbegleitende Ausbildung sind nach Aussage der Schule noch Plätze frei. Das Ausbildungs-Konzept gibt den Auszubildenden die Möglichkeit, im sozial-pädagogischen Bereich zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln und diese gleichzeitig mit der Themenvielfalt der modularen Erzieherausbildung zu verknüpfen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Näheres unter Telefon 03601 / 44 05 56 oder per E-Mail unter muehlhausen@ludwig-fresenius.de.