Ingenieure aus Mühlhausen setzten auf Elektromobilität

Die beiden Niederlassungsleiter Annett Lange und Thomas Wallstein von Berghof Process Management vor dem zweiten Firmengebäude, das jetzt an den Start ging.

Elektromobilität nimmt auch bei den deutschen Autobauern immer mehr an Fahrt auf. Dabei stehen vor allem die Speichertechniken im Fokus der Automobilindustrie. Und die müssen aufwendig auf Leistung und Sicherheit geprüft werden. Darauf hat sich das Team von Berghof Process Management in Mühlhausen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt im Gewerbegebiet An der Trift Prüftechnik für Hochvoltspeicher von Elektroautos und baut dieses Geschäftsfeld gerade weiter aus.