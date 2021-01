Unter den vielen neu gepflanzten Bäumen in Bad Langensalza – wie hier in der Bahnhofstraße – finden sich auch viele gespendete Gewächse.

Interesse an Baumspenden in Bad Langensalza wächst

Ein besonderes Augenmerk widmet man im Bad Langensalzaer Rathaus schon seit der Amtszeit Bernhard Schönaus den Spendenbäumen. Er hatte die Aktion einst erfolgreich ins Leben gerufen. Nun zogen Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) und Ingo Günther vom Fachbereich Gartenbau eine Zwischenbilanz.

104 Interessenten für eine private Baumspende habe es im vergangenen Jahr gegeben, 83 Bäume wurden gepflanzt. Das ist ein Rekordwert: 2018 waren es 86, in den Jahren zuvor je knapp 65.

Fast 360 Bäume seien so in den letzten fünf Jahren neu gepflanzt worden, zu Hochzeiten, Ehe-Jubiläen, Geburtstagen und anderen Anlässen. Immer mit Urkunde und Schild, meist auch mit einer kleinen Zeremonie im Beisein des Bürgermeisters. Er lege auf diesen persönlichen Dank viel Wert und nehme sich die Zeit für die Termine wann immer es gehe, wie er sagt.

Auch in den Ortsteilen wachse das Interesse an den Spenden. Dazu kamen im letzten Jahr zwei Spendenpflanzungen im Rosengarten – beide von zeitweiligen Gästen der Stadt.

Um wieviel grüner die Stadt in den vergangenen Jahrzehnten wurde, unterstreicht Ingo Günther: Seit 1992 habe sich der öffentliche Baumbestand in Bad Langensalza fast verdoppelt. 5600 Gewächse hat die Stadt nun in ihrem Kataster, das noch um Bäume an Fließgewässern ergänzt wird.