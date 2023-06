Internationale Ausstellung kommt nach Mühlhausen

Mühlhausen. Drei Künstler zeigen in der Divi-Blasii-Kirche ihr Können. Dabei kommen ganz besondere Materialien zum Einsatz.

Eine neue Ausstellung mit dem Titel „Haus der Sonne - Casa del Sol“ eröffnet jetzt in der Divi-Blasii-Kirche in Mühlhausen. Laut einer Mitteilung werden Werke von drei Künstlern ab dem 6. Juli ausgestellt.

„Mit Marmor und Stahl, mit Eisen und Holz, mit Holz und Marmor, Harz und Papier erzähle ich die Geschichte vergangener Zeiten“, beschreibt Brunivo Buttarelli sein künstlerisches Tun. Bei seiner Tätigkeit als Maler, Bildhauer und Bühnenbildner am Teatro Regio in Parma hat er sich mit vielen Rohstoffen vertraut gemacht.

Künstlerin arbeitet mit natürlichen Materialien

„Ich studiere die Schichten des Bodens und der Gesteine, die Äste eines Baumes, die Art und Weise, wie Wasser fließt, das Design der Schalen, die Äderung eines Steins“, sagt Anjelica Tulimiero. Ihre keramischen Arbeiten übersetzen die uns bekannten Gebilde aus der natürlichen Umwelt in archaisch anmutende Formen, Strukturen und Farben.

Der Dritte im Bunde ist Ralf Klement, lebend und arbeitend im nahen Hüpstedt, gerade erst zurück von der 20. Art Karlsruhe, wo er seine monströsen Möhren aus Eiche ausgestellt hat. In Divi Blasii zeigt er malerische Arbeiten aus der Serie „H 31, Hiromi“. Diese Serie entstammt seiner Leidenschaft für die Musik der amerikanischen Jazz-Pianistin Hiromi Uehara. Farbklänge und Farbrhythmen in großer Dichte bestimmen seine Gemälde.

Was die Werke aller drei in Divi Blasii ausstellenden Künstler eint: Sie sind in zahlreichen internationalen Ausstellungen zu sehen und erzählen von dynamischen Prozessen in Geburt, Werden, Tod und Wiedergeburt.