Investitionen in Dünwald auf Sparflamme

Im Haushaltsentwurf der Gemeinde Dünwald, der gerade vorbereitet wird, werden vor allem dringend notwendige Investitionen zu finden sein. Dazu gehört neben der Sanierung der Dünwaldhalle auch der Austausch eines morschen Balkens am Heimatmuseum in Hüpstedt. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 50.000 Euro. Es gehe um die Verkehrssicherung des Objektes, so Bürgermeister Frank Meyer (CDU). Auch im Zusammenhang mit der Erstellung eines Abwasserbeseitigungskonzeptes für Beberstedt ab 2022 kommen Kosten auf die Gemeinde zu. Wohnhäuser im Bereich Sturzgrube und einige Nebenstraßen will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) in absehbarer Zeit an das zentrale Abwassernetz und damit an die Kläranlage Horsmar anschließen. Die Sanierung von Straßen und Nebenanlagen fällt dabei in den Aufgabenbereich der Gemeinde.

Am Fachwerk des Gebäudes des Heimatmuseums zeigen sich deutlich die Schäden. Foto: Alexander Volkmann

In den Gebäuden der Feuerwehren müsste ebenfalls investiert werden, so zum Beispiel in Abgas-Absauganlagen. Die Mittel aus dem sogenannten Neugeborenen-Zuschuss sollen in die Instandsetzung und Erweiterung der Spielplätze in den drei Ortsteilen fließen. 2019 war damit bereits begonnen worden, dieses Jahr steht die Erweiterung in Beberstedt an und der Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus in Zaunröden soll ebenfalls erneuert werden.

Auch sei geplant, die Wohnsituation der gemeindeeigenen Wohnungen und dem Neubaugebiet in Beberstedt zu verbessern. In der Gemeindeverwaltung selbst werde mit dringend benötigter neuer Servertechnik in den Ausbau der Digitalisierung investiert. In Beberstedt soll das Kriegerdenkmal saniert werden, in Hüpstedt sollen Platz und Treppe am Vereinshaus instandgesetzt werden.

Die Häuser an der Sturzgrube in Beberstedt sollen zukünftig an die zentrale Kläranlage angeschlossen werden. Foto: Alexander Volkmann

Unter anderem mit Zuwendungen vom Land müsse das Schadholz aus dem gemeindeeigenen Wald, 39 Hektar Fläche sind das, aufgearbeitet werden. Auch dafür werden Mittel eingestellt. Im Bauhof soll ein altes Fahrzeug ersetzt werden. Ein großes Problem sei nach wie vor der arglos weggeworfene Müll im Gemeindegebiet. Dadurch entstünden wilde Müllkippen, wie am Beispiel von 150 vollen Babywindeln, die auf einem Feld „entsorgt“ wurden.

Bürgermeister zieht Bilanz nach zwei Jahren im Amt

Viele Maßnahmen seien nur mit Bedarfszuweisungen vom Land umsetzbar, so Meyer. „Wenn wir den Haushaltsentwurf einbringen, wird deutlich, dass wir es nicht schaffen werden, den Haushalt auszugleichen.“ Deshalb müsse das Haushaltssicherungskonzept (HSK) weitergeführt werden; die Gemeinde befinde sich in der vorläufigen Haushaltsführung. Die Sparmaßnahmen der vergangenen Monate zeigten aber Wirkung, meint Bürgermeister Meyer. „Wir müssen dran bleiben“. So seien es vor allem auch viele kleine Sparmaßnahmen, die in der Verwaltung umgesetzt würden.

Fast zwei Jahre ist Frank Meyer nun im Amt. Er lobt die Verwaltungsmitarbeiter für die offene und gute Zusammenarbeit. Bereut habe Meyer den Schritt nicht, sich zur Wahl zu stellen. Er habe mit den eingetretenen Schwierigkeiten gerechnet. Aber aufgefallen sei ihm, dass die Hemmschwelle, sich heftig zu streiten, bei vielen Menschen gesunken sei. „Viele Probleme hätte man längst im Gespräch klären können“, sagt Meyer. Deshalb sei er nicht selten erfolgreich als Vermittler unterwegs. Auch das sieht er als Aufgabe eines Bürgermeisters.