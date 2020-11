In Herbsleben entstehen derzeit in der Kreuzgasse 14 barrierefreie Wohnungen. Bauherr ist Hans Joachim Knieps aus Wiesbaden. Er investiert rund 2,8 Millionen Euro.

Die Wohnungen sind per Aufzug erreichbar, auch von den Tiefgaragenstellplätzen aus. „Mir war es wichtig, barrierefreie Wohnungen zu bauen, denn wir werden alle älter“, sagt er 91-jährige Knieps. Zumal auch im Alter die Menschen ihre Heimat nicht verlassen wollen.

Die neuen Wohnungen, die zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß sind, befinden sich mitten im Ort. Gebaut werden sie auf zwei Grundstücken, die Knieps vergangenes Jahr von der Gemeinde gekauft hatte. Am 1. Mai 2021 sollen die 14 Wohnungen, die auch mit Fußbodenheizung und großzügigen Balkonen ausgestattet sind, bezugsfertig sein.

Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) freut sich, dass barrierefreie Wohnungen in Herbsleben entstehen. Denn die Gemeinde wollte in der alten Molkerei ein Projekt für betreutes Wohnen umsetzen, doch der gefundene Betreiber sprang ab. „Wir haben uns jetzt von den Plänen verabschiedet“, informiert Mascher. Die alte Molkerei soll nun abgerissen werden. Laut Bürgermeister wurden Fördermittel dafür bewilligt. Im nächsten Jahr werde nach Optionen gesucht, was dem Areal passiere.

Bereits jetzt sind vier der neuen barrierefreien Wohnungen in der Kreuzgasse vermietet, informiert Knieps. Die Verwaltung ist in Erfurt ansässig. Denn der 91-jährige einstige Bankvorstand hat zuvor schon in der Region Erfurt investiert – in Wohnungen, Häuser und Gewerbeobjekte. Einige Vorhaben setzte er mit den Baugeschäft Burkhardt aus Mühlhausen um. Weil die Kooperation gut klappte, baut das Unternehmen auch die Wohnungen in Herbsleben. Da das Richtfest wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, soll es zur Fertigstellung eine Feier geben „Ich würde mich freuen, wenn Herr Knieps in Herbsleben weiter investiert“, hofft Mascher auf weitere Projekte.