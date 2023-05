Investor plant neue Biogasanlage im Unstrut-Hainich-Kreis

Bad Langensalza. Der Stadtrat Bad Langensalza soll in seiner nächsten Sitzung den Plan für die Anlage am Ascharaer Kreuz auf den Weg bringen. Weitere wichtige Themen stehen auf der Tagesordnung.

Der Botanische Garten, das Sportlerheim in Henningsleben und eine Biogasanlage am Ascharaer Kreuz sind einige der Themen in der nächsten öffentlichen Stadtratssitzung in Bad Langensalza. Sie beginnt am 11. Mai um 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum.

Schon seit dem Jahr 2021 will die Stadt das Sportlerheim in Henningsleben sanieren. Der Bau aus den 70er-Jahren braucht eine Rundum-Kur, soll auch barrierefreier werden. Vor allem das immer wieder geflickte Dach muss grundlegend erneuert werden. Doch der Umbau zum „Sportzentrum Süd“, das auch Vereinen aus den umliegenden Ortsteilen dienen soll, scheiterte bisher, weil Stadt vergeblich Fördermittel vom Land beantragte.

Im Haushalt 2022 wurden die stadteigenen Mittel für die Sanierung auf Antrag der WIR-Fraktion mit einem Sperrvermerk versehen. Der gilt bis heute und soll nun aufgehoben werden. Denn inzwischen, so die Beschlussvorlage, habe das Land mitgeteilt, dass das mehrere hunderttausend Euro schwere Vorhaben 2023 in den Förderplan für Sportstättenbau aufgenommen wurde und damit die Chance auf einen Zuschuss habe. Dafür muss aber bis September eine fertige Bauplanung vorliegen.

Die will die Stadt nun erstellen lassen, wofür ein Teil des gesperrten Geldes nötig ist. Kommt dann der Zuschuss vom Land, könnte laut Vorlage 2024 mit dem Umbau begonnen werden.

Keine Fördermittel für Botanischen Garten

Ebenso gesperrt hatte der Stadtrat im letzten Jahr Mittel für den Botanischen Garten. Der war wegen des Umbaus der benachbarten Friederikentherme verkleinert, teils geräumt und für Besucher gesperrt worden. Nun soll er wieder hergestellt werden.

Allerdings gebe es für eine Neugestaltung oder Aufwertung keine Fördermittel, sagte Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Deshalb soll der Garten „in seinen Grundzügen erhalten bleiben und für die Öffentlichkeit wieder begehbar gemacht werden“, heißt es in der Vorlage. Das wolle die Stadt weitgehend in Eigenregie übernehmen. Dennoch sei dafür Geld nötig, das nun freigegeben werden soll.

Auf den Weg bringen soll der Stadtrat auch einen Bebauungsplan für eine Biogasanlage am Ascharaer Kreuz. Dort plant ein Investor, mit Wirtschaftsdünger – also Mist, Gülle und Pflanzenreste – Biogas zu erzeugen. Das soll gereinigt und ins Erdgasnetz eingespeist werden, so die Vorlage. Wenn der Stadtrat zustimmt, werden im Rahmen des Planverfahrens auch die Öffentlichkeit und Behörden und Verbände beteiligt.