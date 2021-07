Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt auf 3,9

Unstrut-Hainich-Kreis. 24 Menschen sind aktuell infiziert.

Mit 3,9 hat das Robert-Koch-Institut am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis angegeben. Damit ist sie um einen Punkt gesunken. Am Freitag lag sie noch bei 4,9.

Laut Institut gibt es keine neuen Corona-Fälle in der Region. Die Zahl der Genesenen stieg auf 6426 an. Der Landkreis hat am Wochenende die Homepage nicht aktualisiert. Stand Freitag waren 24 Menschen infiziert, drei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt, es gab keinen schweren Verlauf.