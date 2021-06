Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis stabil bei 4,9

Unstrut-Hainich-Kreis. Aktuell noch 39 Menschen infiziert.

Die Corona-Lage im Landkreis scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag den dritten Tag hintereinander bei 4,9. Ebenso unverändert sind aktuell 39 Menschen im Kreis mit dem Virus infiziert.

Die Zahl der Betroffenen in stationärer Behandlung bleib mit sieben auch auf gleichem Niveau wie am Sonntag und Montag. In häuslicher Quarantäne sind derzeit noch 57 Menschen – zwölf weniger als an den beiden Vortagen.