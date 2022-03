Corona-Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis steigt auf 1755

Unstrut-Hainich-Kreis. 1727 Menschen sind im Unstrut-Hainich-Kreis aktuell mit Corona infiziert.

Nachdem der Kreis am Montag nicht alle aktuellen Corona-Fälle an das Robert-Koch-Institut melden konnte, wurden die Zahlen am Mittwoch aktualisiert. So stieg die Inzidenz um gut 220 Punkte auf 1755,2. Mit 1727 aktuell infizierten Menschen wurde am Mittwoch ebenfalls ein neuer Höchstwert erreicht. Fünf von ihnen müssen stationär behandelt werden. Seit Beginn der Pandemie gab es im Kreis 21.568 Coronafälle. 387 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.