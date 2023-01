Jäckleins blutige Geschichte in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Führung „Jäckleins blutige Geschichte“in den Mühlhäuser Museen stieß auf großes Interesse, daher gibt es einen weiteren Termin dafür. Darum geht es.

Wegen großer Nachfrage bieten die Mühlhäuser Museen einen zweiten Führungstermin in der Veranstaltungsreihe „Denkma(h)lzeit“ an. Unter dem Titel „Jäckleins blutige Geschichte“ steht am Donnerstag, 2. Februar, ein Diorama von Doug Miller im Mittelpunkt.

Weil der erste Termin bereits ausgebucht ist, wiederholt die Kuratorin der aktuellen Sonderausstellung, Nora Hilgert, um 13 Uhr die Kurzführung im Kulturhistorischen Museum. Das Diorama „Die Bluttat von Weinsberg“ steht dabei im Mittelpunkt. Grundlage ist das gleichnamige Ereignis, das als eines der abscheulichsten in die Geschichte des Bauernkrieges einging. Im April 1525 stürmte Jakob „Jäcklein“ Rohrbach mit seinen Gefolgsleuten Burg und Stadt Helfenstein im heutigen Baden-Württemberg und tötete den Grafen sowie die anwesenden Adligen.

Mit „Aufstand der Zinnfiguren – Geschichten aus dem Bauernkrieg“ präsentieren die Mühlhäuser Museen erstmalig alle zum Bauernkrieg relevanten Arbeiten des britischen Künstlers Doug Miller in einer Sonderausstellung. Weitere historische Dioramen ergänzen die Schau.

Eintritt und Führung kosten 2 Euro. Anmeldung unter Telefon: 03601/ 85660.