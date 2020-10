Jahn-Gymnasiasten erinnern in Altengottern an die Bedeutung der Freiheit

„Man könnte der Meinung sein, dass die deutsche Wiedervereinigung bloß Fakten in einem Geschichtsbuch sind, die man für eine gute Note im Geschichtsunterricht lernt und dann wieder vergessen kann“, sagte Bastian Klesse am Montagabend in Altengottern. Nur um dann selbst klarzustellen, dass die 1989/90 erlangte Freiheit in Europa ein hohes Gut ist, das beständig verteidigt und erhalten werden muss.