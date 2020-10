Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Nottertal-Heilinger Höhen abgesagt

Nottertal-Heilinger Höhen. Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehren in Nottertal-Heilinger Höhen am Samstag kann nicht stattfinden.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehren der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen ist abgesagt. Die sollte am Samstag im Gemeindesaal in Neunheilingen stattfinden. Wie Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) mitteilt, sei die Tagesordnung coronabedingt bereits vergangene Woche nur noch auf die Wahl des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters reduziert worden. Auch die Wahlgänge seien an die Pandemie und die aktuell geltende Allgemeinverfügung des Landrates angepasst gewesen.