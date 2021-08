Jane Croll ist die Vorsitzende des CDU-Ortsverbands in Bad Langensalza.

Jane Croll bleibt Vorsitzende der CDU in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Der CDU-Ortsverband in Bad Langensalza hat seinen Vorstand neu gewählt.

Der CDU-Ortsverband in Bad Langensalza hat erneut Jane Croll aus Wiegleben zur Vorstandsvorsitzenden gewählt. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden bei einer Mitgliederversammlung in dieser Woche zudem Mario König und Ingo Winterberg als Stellvertreter gewählt. Es war die erste Veranstaltung nach der coronabedingten Versammlungszwangspause.

Christian Bucklitsch, Michaela Görnandt, Reinhard Lubrich, Gisbert Paar, Volker Pöhler und Hagen Stein komplettieren den Vorstand nun als Beisitzer. Mitgliederbeauftragter ist nun Robin Kilian.

„Man setze mit der neuen Mannschaft auf Kontinuität und auch auf neue Gesichter. „Unser Anspruch ist es, zukünftig gute Politik für die Menschen in Bad Langensalza zumachen. Wir werden in den nächsten Wochen gemeinsam für ein gutes Wahlergebnis auf Bundesebene kämpfen und blicken danach strategisch auf das Superwahljahr 2024“, so Croll.