Je höher die Erwartung, je größer die Enttäuschung

Matthias Hemmann, evangelischer Pfarrer in Kloster Zella, über Erwartungen, die schnell auch enttäuscht werden können.

Viele von uns erholen sich in diesen Tagen endlich. Die Pandemie hat ihre Fesseln gelockert, die Streitereien um die Impfungen scheinen leiser geworden zu sein, auch die Reiserei liegt hinter einem. Denn, klar: Nach all den Lockdowns und Kontaktbeschränkungen musste man endlich wieder ordentlichen Urlaub machen: je weiter weg, desto besser.

Wenn aber alle losfahren, bleibt kaum noch Raum für Erholung – und das ist nicht nur eine Anspielung auf die Autobahn-Staus. Irgendwie gehen wir immer davon aus, dass Urlaub nur gelingt, wenn man große Entfernungen zurücklegt. Meist sind die Orte unserer Sehnsucht weit weg.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Oder gleich ganz unerreichbar, wie es in einem Spruch unter der DDR-Jugendlichen hieß: „Einmal Paris sehen und dann sterben...“ Nach Paris durfte ja keiner. Und niemand hat da etwas erklärt – anders als jetzt die Lockdown-Vorschriften, über die man auf allen Kanälen und in sozialen Netzwerken wild diskutieren konnte. Dem DDR-Politbüro waren dagegen Stacheldraht, Mauer und Schießbefehl für Grenzsoldaten genug Argumente, die Älteren werden sich noch erinnern.

Ohne diese Grenze, mit der die Menschen in Ostdeutschland am Reisen gehindert wurden, hätte es 1989 die Friedliche Revolution vielleicht gar nicht gegeben. Für manche Eltern wäre es freilich erholsamer gewesen, mit dem Sprössling am heimischen Sandkasten zu sitzen, statt irgendwo am Hotelpool dicht gedrängt zu liegen.

Das wird aber kaum jemand zugeben. Denn je höher unsere Erwartung ist, desto eher werden wir enttäuscht. Dabei zeigt schon das Wort, dass man sich eben getäuscht hat. Und Urlaub – da werden mir viele zustimmen – enttäuscht leider oft, sei es wegen der Miturlauber oder auch nur wegen des Wetters. Aber selbst dann sind wir privilegiert.

Irgendwo habe ich gelesen, dass schon vor Corona nur 61 Prozent der Deutschen länger als fünf Tage in die Ferien gefahren sind. Der Rest blieb einfach zu Hause, am Sandkasten oder im eigenen Garten – und war gut erholt, als der Urlaub zu Ende ging. Hoffentlich.