Jede Kalorie zählt

Alexander Volkmann wünscht sich Gutscheine für Bäcker und Fleischer

Sie kam mit Verzögerung, aber sie kam. Die Familienkarte Thüringen bietet Familien die Möglichkeit, ermäßigt oder kostenlos über 200 Kultur- und Freizeiteinrichtungen zu nutzen.

Im Unstrut-Hainich-Kreis sind 20 Stationen dabei, darunter Museen, Kinos, Schwimmbad, Skatepark, Bibliothek, Gärten. Bis 14. November haben Kinder und Eltern noch Gelegenheit, den einen oder anderen Euro zu sparen und womöglich Einrichtungen zu besuchen, die beim Wochenendausflug wohl sonst eher nicht als erstes angesteuert würden. Daumen hoch dafür!

Allerdings fehlt mir etwas Grundlegenderes angesichts der konkreten Situation bei uns zu Hause.

Mit zunehmender Reife der mittlerweile Elfeinhalbjährigen verändert sich auch deren Statur. Es geht (ich habe versprochen es charmant zu formulieren) um Muskelaufbau.

Und da brauchen die jungen Herren offenbar jede Kalorie. Kurz nach dem Abendessen wird deshalb auch der Kühlschrank geplündert. „Nur ein Schnack“, heißt es dann, während tellerweise Käsehäppchen und faustgroße Fleischwurststücke im Mund verschwinden.

Uncharmant gesagt: Sie fressen uns die Haare vom Kopf.

Und so wäre in unseren Fall der Einsatz der Familienkarte auch an Imbissbuden wünschenswert oder als Gutschein für Bäcker und Fleischer.