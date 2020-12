Barbara Winkler (links), Daniela Stechbart und Susan Lutze (rechts) proben für den Lebendigen Adventskalender in Großengottern.

Großengottern. Die Kirchgemeinde Großengottern verlegt ihren Lebendigen Adventskalender in diesem Jahr ins Internet.

Jeden Tag Adventsmusik in Großengottern

Auch für die Gestalter und Gäste des Lebendigen Adventskalenders in Großengottern war in diesem Jahr klar: Live wird das Angebot auch in ihrer Gemeinde nicht stattfinden können. Die langjährige Tradition im Ort aber ganz ausfallen zu lassen, war allerdings nie eine Option.

Wie Pfarrer Matthias Cyrus mitteilt, habe er sich gemeinsam mit Kantorin Daniela Stechbart ein Online-Format ausgedacht. Jeden Tag wird eine fortlaufende Geschichte mit 24 verschiedenen Advents- und Winterliedern gespielt – umrahmt von der Erkennungsmusik des Kalenders. Gespielt wird die Musik von verschiedenen Instrumenten und Personen. Besonders seinen immer die Sonntage, die von verschiedenen Orgeln begleitet werden, heißt es in der Mitteilung.

Für das Projekt bekam Daniela Stechbart Unterstützung von Freunden, Bekannten, Kollegen der Kreismusikschule, Schülern und auch von ihrem Mann, Kreiskantor Oliver Stechbart. Die Vielfalt der vorweihnachtlichen Lieder will sie zu Gehör bringen: Von Liedern, die wirklich jeder kennt, über die Wochenlieder aus dem evangelischen Gesangbuch, bis zu gänzlich unbekannten, auch internationalen Adventsliedern. Entstanden sind kleine musizierte Miniatur-Arrangements, die nun jeden Tag vorgetragen werden. Auch die Geschichte wird mit Hilfe von Gemeindepädagogin Annett Reißland von verschiedenen Personen an unterschiedlichen Orten gelesen.

Abrufbar sind die Türchen über folgende Internetseite: www.kirchenkreis-muehlhausen.de/pfarrstellen-gemeinden/bereich-bad-langensalza/grossengottern.