„Jeder andere Landrat hätte seinen Hut genommen“

Der neue Kreistag im Unstrut-Hainich-Kreis ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach den Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) sowie dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen. Die Freien Wähler haben sechs (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zu Jahresbeginn sprechen wir mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Heute: Der Fraktionschef der Freien Wähler (FW), Karl-Josef Montag.

Bitte geben Sie noch einmal rückblickend eine Einschätzung zum Wahlausgang im Kreistag

Es gibt keine klaren Mehrheiten mehr und das begrüße ich. Damit sind die Abgeordneten zu mehr Zusammenarbeit gezwungen, es gibt mehr Möglichkeiten für Kompromisse und damit bessere Ergebnisse, wenn nicht mehr alles von vornherein feststeht. Vielfalt stärkt die Demokratie. Wir Freien Wähler haben unsere Mandate verdoppelt. So stark waren wir noch nie im Kreistag vertreten.

Aber doch auch, weil schon vor der Wahl vier Fraktionslose zu den FW gewechselt sind, darunter Matthias Reinz.

Dass der Bad Langensalzaer Bürgermeister für uns an der Spitze kandidiert hat, war sicher gut für das Ergebnis.

Was sagen Sie zum Abschneiden der AfD, die auf Anhieb noch mehr Sitze holte als Sie?

Ich möchte das gar nicht so sehr hervorheben. Der Bundestrend hat das sicher begünstigt und sie besetzen Themenfelder, die von den anderen Parteien nicht wahrgenommen werden.

Welche Rolle wollen die Freien Wähler im neuen Kreistag spielen?

Die Finanzen werden unser Hauptthema bleiben, weil das dringend nötig ist. Es gibt nach wie vor keine solide Haushaltspolitik im Kreis. Der Bericht des Landesrechnungshofs hat bestätigt, was wir schon immer gesagt haben. Nun müssen wir darauf achten, dass er auch Konsequenzen hat. Nur wenn wir den Haushalt in Ordnung bringen, sind auch die notwendigen Investitionen wieder möglich.

Sie wollen in der Opposition weiter die Rolle des oft ziemlich einsamen Mahners spielen?

Wir sind weit entfernt von einer Haushaltswirtschaft, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Die desolate Haushaltsführung belastet unmittelbar die Kreisverwaltung und vor allem die Gemeinden im Kreis, zu deren Lasten sie über die Kreisumlage geht. So wird dort vieles finanziell blockiert, was nötig ist. Und trotz großer Bedarfszuweisungen jedes Jahr gelingt es nicht, die Finanzen in den Griff zu bekommen.

Aber Sie haben keine Mehrheit im Kreistag, um daran etwas zu ändern.

Es muss und es wird Gespräche mit allen Fraktionen geben, um den Kreis voranzubringen. Zur Zeit reden wir mit CDU und FDP. Die anderen Fraktionen sind noch nicht auf uns zugekommen, wir auch nicht auf sie. Eine Koalition kommt für uns in keinem Fall in Frage, weil es unserem Verständnis von einem freien Mandat widerspricht. Bei jeder Entscheidung sollte die Sache im Vordergrund stehen.

Haben Sie noch andere Themen als die Finanzen?

Ich würde mich freuen, wenn die FW-Fraktion mehr mit Menschen ins Gespräch käme, die von Kreistags-Entscheidungen betroffen sind – auch, indem sie mehr auf uns zugehen, den Kontakt suchen. Aber was soll man machen ohne solide Finanzen? Das bleibt unser Hauptaugenmerk.

Zwischen Ihnen und dem Landrat ging es teils sehr emotional zu. Wird das durch den neuen Kreistag anders?

Aus meiner Sicht nicht. Es gibt jetzt die Runden mit allen Fraktionsvorsitzenden, das ist aber kein Entscheidungsgremium, sondern dient der Information. Ich fühle mich trotzdem nicht besser informiert. Der Landrat versucht dort, vorab zu erfragen, wie die Fraktionen zu bestimmten Themen stehen. Aber die Zusammenarbeit mit ihm ist dadurch keinen Deut besser geworden.

Manche ihrer Kollegen plädieren dafür, Ausschüsse künftig öffentlich zu machen. Sie auch?

Ich würde das begrüßen, denn das sorgt für Offenheit und Transparenz, auch gegenüber den Bürgern.

Wird der Bericht des Landesrechnungshofs zu schleppend aufgearbeitet?

Dass eine echte Aufarbeitung des Berichts nicht gewünscht ist, sieht man schon daran, wie lange es dauert. Wir als Freie Wähler wollten nach der Vorlage im Frühjahr 2019, dass er umgehend in den Ausschüssen behandelt wird. Es hat dann bis November gedauert.

Wie bewerten Sie den Bericht?

Wenn ich das Fazit lese, muss ich sagen: Jeder andere Landrat hätte dafür die Verantwortung getragen, die Konsequenzen gezogen und seinen Hut genommen. Ich schließe mich vorbehaltlos dem letzten Satz des Fazits an: Ohne einen staatlichen Beauftragten ist keine Haushaltskonsolidierung möglich.

Sie wünschen sich also einen Zwangsverwalter für den Kreis?

Ja und das werden wir mittelfristig vorantreiben, indem wir dafür eine Mehrheit suchen. Er muss mit besseren Befugnissen ausgestattet werden als der Beauftragte 2014 und braucht die nötige Zeit, den Haushalt zu ordnen. Wir müssen auch das Ergebnis der laufenden Organisationsuntersuchung im Landratsamt durch ein externes Büro abwarten.

Braucht es für die Lösung der Probleme wirklich einen externen Beauftragten?

Ja, denn der Landrat hat gezeigt, dass er nicht in der Lage ist, die Verwaltung zu führen und auch nicht gewillt, seine Arbeitsweise grundlegend zu ändern. Das kommt ihm trotz des Berichts gar nicht in den Sinn. In der Verwaltung sind viele enttäuscht und verzweifelt darüber, dass sie mit der Kritik so alleine gelassen werden. Die Ämter haben intern oft auf Verstöße, zum Beispiel gegen das Haushaltsrecht hingewiesen, aber sie wurden nicht ernst genommen, selbst nach Vorlage des Berichts gab es noch solche Verstöße. Der Landrat hat den Führungsstil eines Feudalherren.

Aber würde sich unter anderer Führung etwas ändern, vor allem im Blick auf die Finanzen?

Wenn man die Fehler, die im Rechnungshofbericht stehen, aufarbeiten würde, könnte man Geld sparen, durch eine gut organisierte Verwaltung. Selbst das Landesverwaltungsamt stellt fest, dass wir im Landratsamt im Vergleich zu anderen Kreisen überdurchschnittlich viele Beschäftigte haben. Wir müssen diese Kennzahlen prüfen. Und wir müssen uns von Aufgaben trennen, die keine Pflicht sind. Aber wir müssen dem Personal auch die Möglichkeit geben, sich zu qualifizieren, zum Beispiel für die elektronische Verwaltung. Dafür brauchen wir eine sachgerechte Ausstattung mit Hard- und Software.

Damit sind aber keine schnellen Sparerfolge machbar, oder?

Wenn man jetzt sofort beginnen würde, hätten wir in vielleicht zehn Jahren eine wirklich zukunftsfähige Verwaltung, so lange dauern solche Prozesse. Aber wenn wir damit jedes Jahr eine Million sparen, kämen wir am Ende ohne Bedarfszuweisung vom Land aus und wir wären wieder handlungsfähig. Aber dazu fehlt eben die Motivation.

Übt nicht die Kommunalaufsicht schon genug Druck aus?

Da habe ich wenig Hoffnung. Das Landesverwaltungsamt trägt große Mitschuld an der Misere, weil es Haushalte genehmigt hat, die gegen das Gesetz verstoßen haben.

Wird das Ergebnis der letzten Landtagswahl Auswirkungen auf den Kreis haben?

Ich denke nicht. Es ist so viel Geld da wie lange nicht. Und eine Minderheitsregierung ist schlecht, um Krisen zu lösen. Insofern habe ich keine Hoffnung, dass sich für den Kreis etwas ändert.