Jeder ist ein Held des Alltags

Der Postbote teilt im Moment die Post nur noch im Laufschritt aus. Als ich ihn jetzt traf, weil er drei Stunden später dran war als sonst, bedauerte ich ihn. Er winkte ab, eilte weiter und rief, es ist nur wie Weihnachten, wenn auch ein bisschen schlimmer.

Wegen der Corona-Krise nutzen etliche den Versandservice der heimischen Geschäfte oder kaufen auch mehr im Internet ein. Was auch dem Postboten mehr Arbeit beschert. Trotz dieses Stresses lächelt er immer und nimmt sich noch Zeit für die ältere Dame im Haus, die ihm manchmal ihre Briefe mitgibt.

Auch mein Postbote gehört deshalb zu denen, was man einen Held im Alltag nennt. Die Pandemie musste erst zeigen, wie wichtig jeder einzelne ist. Selbst die, die daheim die Kinder betreuen, im Homeoffice oder in Kurzarbeit sind, sind meiner Meinung nach Alltagshelden. Und die Bewohner in den Seniorenheimen, die nun ohne Besuche ausharren müssen, gehören dazu. Denn auch zum Versuch, das Beste aus der Situation zu machen, gehört Mut.

Ufhoven will ein Fest feiern, wenn die Krise überstanden ist. Ich finde es schön, dass sich der Ort ein solches Ziel setzt. Hoffentlich kommen noch mehr Dörfer und Städte auf diese Idee. Denn nach der Isolation brauchen wir alle Geselligkeit – bei einem Alltagshelden-Fest.