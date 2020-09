Jeremi Schmalz ist Bürgermeister der Ortschaft Weberstedt in der Landgemeinde Unstrut-Hainich.

Weberstedt. Der CDU-Mann ist ehrenamtlicher Bürgermeister von Weberstedt in der Landgemeinde Unstrut-Hainich.

Jeremi Schmalz in Weberstedt gewählt

277 Menschen gingen am Sonntag in Weberstedt zur Wahl, um den Ortschaftsbürgermeister zu wählen, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 58 Prozent. Einziger Bewerber war Jeremi Schmalz. Für ihn stimmten 272 Menschen. Der junge CDU-Mann zeigte sich am Abend zufrieden. „Das ist ein ordentliches Wahlergebnis.“