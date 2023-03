Jetzt kann Mühlhausen investieren

Mühlhausen. Die Mitglieder des Stadtrats von Mühlhausen verabschiedeten am Mittwochabend den Haushalt für das Jahr 2023. Diese Vorhaben können nun angegangen werden.

Mittwochabend haben die Mitglieder des Mühlhäuser Stadtrats den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Damit können die Investitionen in Angriff und weitere Fördermittel beantragt werden.

Knapp vier Stunden brauchte die Debatte darüber.

104 Millionen Euro will die Stadt Mühlhausen in diesem Jahr ausgeben – für Aufgaben, zu denen sie verpflichtet ist, und für die Erfüllung von Wünschen und das Begleichen von Notwendigkeiten. Damit wird der Haushalt der Stadt ein Rekordvolumen umfassen. Das Volumen des Verwaltungshaushaltes steigt gegenüber 2022 um 5,9 Millionen Euro auf knapp 77 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt erreicht mit einem reinen Investitionsvolumen von 25,2 Millionen Euro erneut „einen absoluten Spitzenwert“, so die Verwaltung. Geplant sind Baumaßnahmen im Wert von 17,5 Millionen Euro. Maßgeblich für das hohe Investitionsaufkommen sind die aktuell laufenden Großprojekte wie Smart-City, das Schaffen einer Seepromenade am Schwanenteich, die Sanierung der Feldstraße/Ecke An der Burg, die weitere Erschließung des Industrie- und Gewerbegebiets Görmar-Kaserne und der Gewerbegebiete Auf dem Schadeberg. Auch verschiedene Straßenbaumaßnahmen enthält der Haushaltsplan – so den Bau eines Kreisels An der Burg.

Mühlhausen wird in diesem Jahr keinen Kredit brauchen, um alle Kosten zu begleichen. Derzeit hat die Stadt Mühlhausen knapp 5,4 Millionen Euro Schulden; 200.000 Euro brachte Hollenbach als neuer – inzwischen neunter – Ortsteil der Stadt mit. Auch Wünsche der Neu-Mühlhäuser finden sich im Haushaltsplan. So geht es um die Erweiterung des Spielplatzes, um das Pflanzen von Obstbäumen, die Neugestaltung des Vorplatzes vom Dorftreff und den Bau eines Bürgerhauses. Für den sind vorerst nur Planungskosten vorgesehen. Diese Woche aber hat es auch vom Land Land den Scheck über die Neugliederungsprämie von 2 Millionen Euro gegeben.

Zwei weitere Stellen wurden durch Änderungsanträge geschaffen. Beide betreffen die Feuerwehr. OB Johannes Bruns (SPD) brachte die Stelle für einen Mitarbeiter durch, Alexander Wettig für die Fraktion CDU/Freie Wähler einen Ausbildungsplatz.