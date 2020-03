Jonas Urbach einziger Kandidat bei Bürgermeisterwahl in Anrode

Der Landtagsabgeordnete und Ex-Bürgermeister Jonas Urbach (CDU) ist der einzige Kandidat zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Anrode am 19. April. Bis Fristende am Freitagabend war dieser eine gültige Wahlvorschlag des CDU-Ortsverbandes eingegangen, erklärte der Wahlbeauftragte der Gemeinde am Montag. Am 17. März befindet der Wahlausschuss über die Vorschläge.