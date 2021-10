Jubiläum im Bad Langensalzaer Haus der Spuren

Bad Langensalza. Der Verein lädt zum Tag der offenen Tür ins Bad Langensalzaer Haus der Spuren und präsentiert dabei das Erreichte.

Das „Haus der Spuren“ in Bad Langensalza feiert sein einjähriges Bestehen. In einer herausfordernden Zeit haben der promovierte Historiker Michael Luick-Thrams und sein Team einen Ort aufgebaut, an dem Deutsche und Amerikaner ihre geteilte Geschichte erkunden können.

Begonnen hat das Projekt im Sommer 2020 bei einem Besuch des Dekans der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität in Erfurt, Professor Jörg Seiler, und Luick-Thrams in Bad Langensalza. Daraus entstand ein Raum für Alltags- und Sozialgeschichte, in dem die großen Umbrüche der Weltgeschichte im Kleinen sichtbar werden.

Im „Haus der Spuren“ ist eine Dokumentation entstanden, die die Schicksale von Menschen in den Jahren 1933 bis 1948 erzählt. Es gibt auch die Möglichkeit, Schulklassen an Workshops teilnehmen zu lassen. Das Team bietet Veranstaltungen in Schulen an. Gerade ist die erste Runde einer Tour durch 22 Gemeinden in Nordthüringen erfolgreich zu Ende gegangen, mit einer mobilen Ausstellung in einem umgebauten Paketwagen.

Seit der Eröffnung des Hauses waren Redner und Zeitzeugen zu Gast, Freiwillige aus aller Welt halfen dabei, das Haus zu gestalten.

All diese Erfolge hat das Team trotz der Corona-Herausforderungen errungen, die einen normalen Betrieb für Besucher verhinderten. Das will der Verein nun ändern. Zum einjährigen Bestehen lädt das Haus am 20. Oktober zu einem Tag der offenen Tür ein.

Besucher können sich für kostenlose Führungen anmelden oder einfach spontan zwischen 9 und 12 Uhr sowie 13 und 16 Uhr vorbeikommen. Adresse: Unterm Berge 24, Bad Langensalza. Einlass unter Einhaltung der 3G-Regel, Wartezeiten sind möglich. Kontakt zur Anmeldung per Telefon: 03603/1276481 oder Mail: hausderSpuren@gmail.com