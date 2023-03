Jugendkoordinator betreut nun 38 Orte im Unstrut-Hainich-Kreis

Tomm Reinhardt ist neuer Jugendkoordinator für Nottertal-Heilinger Höhen, die Gemeinde Unstruttal und die Ortsteile von Mühlhausen. Jugendliche in insgesamt 38 Orten will er künftig erreichen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Jugend im Unstrut-Hainich-Kreis soll beteiligt werden und so ein Gefühl für Demokratie bekommen. Ein Vorzeigeprojekt entsteht gerade in Bothenheilingen.

Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft mehr mitreden dürfen. Das ist das Ziel der mobilen Jugendarbeit im Unstrut-Hainich-Kreis. Die hat sich nach den aktuellen Vorgaben des Jugendförderplans seit Beginn dieses Jahres neu formiert.

Tomm Reinhardt vom Bildungszentrum der KAB in Mühlhausen war bisher Jugendpfleger für Schlotheim und Umgebung, jetzt sind er und sein Team für insgesamt 38 Orte zuständig – Der Jugendplanungsraum Nord umfasst die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen und die Gemeinde Unstruttal. Hinzu kommen außerdem einige Ortsteile von Mühlhausen.

Schon vorher waren die Jugendarbeiter in diesen Gebieten unterwegs. „Dass wir schon bekannt sind, hilft bei unserer Arbeit“, sagt Reinhardt.

Von Beziehungs- bis hin zu Drogenproblemen

Die Probleme in den Orten sind verschieden. Von Beziehungsproblemen, über Stress im Elternhaus, Leistungsdruck in der Schule bis hin zu Drogen und Alkohol ist alles dabei. Das Hauptaugenmerk der Jugendarbeiter liegt vor allem auf der jüngeren Generation. Viele Jugendtreffs seien in den vergangenen zwei Corona-Jahren eingeschlafen, viele Kinder und Jugendliche hatten in dieser Zeit kaum Möglichkeiten, unter sich zu sein. „Die Treffs an neutralen Orten sind für die Jugendlichen außerhalb von Schule und Familie wichtig. Als Rückzugsort und als eigenes Refugium“, erklärt Tomm Reinhardt.

Neben Jugendclubs und Jugendtreffs sind Reinhardt und sein Team auch als Streetworker unterwegs. „Wir treffen die Kinder und Jugendlichen an ihren Treffpunkten und fragen nach, wo es Probleme gibt und was sie brauchen“, erklärt der neue Jugendkoordinator. Zu diesen Treffpunkten gehören unter anderem Spielplätze, Bushäuschen oder Gartenlauben.

Der Fokus der Jugendarbeit liegt nun auf der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. „Die haben zu allem Gedanken und Meinungen. Sie sollen lernen, dass sie wichtig sind und dass sie gehört werden“, erklärt Reinhardt.

Ein Beispiel für gelebte Jugendbeteiligung ist der Jugendclub in Bothenheilingen. Der wird aktuell neu aufgebaut; die Ideen für Ausstattung, Raumaufteilung und Nutzung kommen von den Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf. Ein erster Workshop war schon gut besucht, demnächst sollten die Bauarbeiten beginnen. Ähnliche Beteiligungsprojekte sind in diesem Jahr auch in Schlotheim geplant.

„Wir wollen wissen, wo es klemmt und zeigen, wie wir zusammen etwas erreichen können“, erklärt Tomm Reinhardt. So sollen sie auch ein Gefühl für Demokratie bekommen. „Wer seine eigenen Ideen schon einmal umgesetzt hat und sieht, dass er gehört wird, der wird später vielleicht auch nicht abgeschreckt sein, etwas Größeres zu bewirken“, sagt der Jugendkoordinator.

Ins Boot geholt werden sollen auch die Bürgermeister der Gemeinden. Eine erste Aktualisierung des Bestands der Jugendclubs und Jugendtreffs soll bis Herbst fertig sein. „Wir möchten außerdem herausfinden, wo sich Jugendliche mehr wünschen und wo sie Unterstützung brauchen. Bei 38 Orten sind wir da auf Hilfe angewiesen“, sagt Reinhardt.