Mühlhausen. Polizisten wollten in der Nacht zu Freitag in Mühlhausen zwei junge Männer auf ihren Fahrrädern kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchteten beide.

Jugendliche flüchten auf gestohlenen Fahrrädern vor Mühlhäuser Polizei

Polizisten wollten in der Nacht zu Freitag in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen zwei junge Männer auf ihren Fahrrädern kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchteten beide. Wie die Polizei mitteilte, stoppte wenig später der Jüngere, warf sein Rad in einen Baucontainer und versteckte sich.

Der Ältere hatte das mitgeführte Werkzeug während der Fahrt fallen gelassen und war weiter in Richtung Bahnhof gefahren. Bei der Kontrolle des 16-Jährigen, der sich zunächst versteckt hatte, konnten die Eigentumsverhältnisse zum Fahrrad nicht geklärt werden.

Bei dem aufgefundenen Werkzeug handelte es sich um Einbruchswerkzeug. Die Polizisten stellten alle Gegenstände sicher. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass das Rad mit dem aufgefundenen Werkzeug gestohlen wurde. Der Ältere, ein 18-Jähriger aus Mühlhausen, konnte entkommen. Die Ermittlungen dauern an.

