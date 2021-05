Jugendliche randalieren an Busbahnhof in Mühlhausen

Mühlhausen Unbekannte haben an einem Busbahnhof in Mühlhausen eine Scheibe eingeworfen. Im Anschluss flüchteten die Personen.

Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Donnerstagabend die Scheibe einer Haltestelle am Busbahnhof An der Burg in Mühlhausen zerstört. Ermittlungen der Polizei zufolge soll sich einer der Jugendlichen aus der Gruppe gelöst und die Scheibe mit einem Stein eingeworfen haben.

Im Anschluss entfernten sich die Personen in Richtung Kreuzgraben, Feldstraße. Die Feuerwehr rückte an, um die Glassplitter zu beseitigen. Zur Höhe des Schadens können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei Tatverdächtigen um Jugendliche im Alter zwischen 15 bis 20 Jahren handeln soll. Die Ermittlungen dauern an.