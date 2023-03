Jugendlicher flüchtet auf Elektroroller vor Polizei in Mühlhausen

Mühlhausen Mit einem Elektroroller ist ein 17-Jähriger in Mühlhausen vor der Polizei geflüchtet. Sehr weit kam er allerdings nicht.

Beim Erblicken der Polizei trat am Mittwochnachmittag ein 17-Jähriger auf einem Elektroroller in Mühlhausen die Flucht an. Obwohl ihn die Beamten kurz aus den Augen verloren, erwischten sie ihn wenig später, allerdings zu Fuß unterwegs, im Germaniastieg.

Die Polizisten kontrollierten ihn und entdeckten eine geringe Menge Cannabis. Ein durchgeführter Drogentest sei positiv verlaufen. Der Jugendliche musste mit zur Blutentnahme. Gegen ihn wird ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

