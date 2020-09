Jugendlicher mit illegaler Schreckschusswaffe in Mühlhausen erwischt

Am Dienstagabend wollten Polizisten einen jugendlichen Radfahrer Am Neuen Ufer in Mühlhausen kontrollieren. Als sich der Jugendliche von der Kontrolle flüchten wollte, fuhr er mit seinem Fahrrad gegen den Streifenwagen. Dabei wurde dieser beschädigt.

Warum er zu flüchten versuchte, war schnell klar. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine erlaubnispflichtige Schreckschusswaffe bei ihm. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt ermittelt.

Berliner Kanzleramt lehnt Brief mit eindeutigem Inhalt aus Thüringen ab

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen