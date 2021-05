Junge Frau verliert in Großengottern Kontrolle über Traktorgespann

Großengottern. Der Traktor landete im Straßengraben, der Anhänger kippte auf die Fahrbahn.

Ca. 1000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstagvormittag in der Mülverstedter Straße in Großengottern. Eine junge Fahranfängerin fuhr gegen 10.35 Uhr mit ihrem Traktorgespann auf der Straße. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Gespann.

Während der Traktor im Straßengraben zum Stillstand kam, kippte der Anhänger auf die Fahrbahn. Die Frau blieb unverletzt. Nach einer Stunde war die Straße wieder geräumt und frei befahrbar.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen