Kakaobohnen-Film läuft in Mühlhausen

Die Heimatstadt Mühlhausen ist die zweite Station von Guido Kunzes Kinofilm „Der lange Weg der Schokolade“. Nach der Premiere vor rund 400 Besuchern Ende November in Erfurt kommt der Film am 10. Januar ins Kino an die Stätte. Im Frühjahr waren Extremsportler Kunze und der Erfurter Chocolatier Alexander Kühn auf der Suche nach der besten Kakaobohne der Welt mit dem Fahrrad rund drei Wochen in Südamerika unterwegs. Insgesamt dauerte die Tour, die Kunze über weite Strecken mit seinem Sohn Marvin absolvierte, sechs Wochen, führte über 7000 Kilometer durch acht Länder.

Kunze will damit den Weg von der Kakaobohne in Südamerika hin zur Schokolade im europäischen Handel zeigen und Verständnis wecken: Bei dem Preis, für den Schokolade im Handel angeboten wird, können viele, die direkt an der Produktion beteiligt sind, nicht gerecht entlohnt worden sein.

Dies aufzuzeigen, das ist auch Anliegen eines etwa halbstündigen Schulfilms. Diesen produziert Kunze ab Januar mit dem Thüringer Sender Salve TV. Kunze selbst will bei allen Kinoaufführungen dabei sein und im Anschluss an den Film Fragen beantworten. Im Gepäck hat er dabei auch sein Fahrrad, mit dem er die Tour absolviert hat, und südamerikanische Kakaobohnen.

Dass so viele Mühlhäuser Ende November den Weg zur Premiere nach Erfurt gefunden hatten, freut ihn noch immer. „Sie hatten erwartet, dass wir den Film in einem kleinen Clubkino zeigen, wir sind aber in einen großen Saal gegangen – und der war voll.“ So wird es auch am zweiten Januarfreitag in Mühlhausen sein. Der Kinosaal dort bietet 270 Plätze, fast alle sind bereits verkauft.

Kunze wird im Jahr 2020 viel mit und für seinen Film unterwegs sein. Geplant sind Aufführungen in ganz Deutschland. Teilweise laufen die deutsche und die spanische Filmvariante an einem Abend. Der Film ist bereits von einer in Hamburg lebenden Familie aus Ecuador eingesprochen. Er soll auch ins Französische und Englische übersetzt werden.

„Der lange Weg der Schokolade“, Freitag, 10. Januar, 19.30 Uhr, Kino Mühlhausen