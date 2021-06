Kamera spürt Baumarkt-Diebe in Ammern auf

Ammern Diebesgut wurde während der Öffnungszeit sorgfältig zurechtgelegt.

Alarm in der zurückliegenden Nacht in einem Baumarkt in Ammern im Unstrut Hainich Kreis. Kurz nach drei Uhr zeichnete eine Überwachungskamera zwei Männer mit einer Sackkarre auf dem Gelände des Baumarktes auf, die offensichtlich dabei waren, in den Markt einzubrechen.

Die sofort alarmierten Polizisten nahmen einen 34-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe zum Markt fest, seinem Komplizen gelang die Flucht. Die Männer waren mit einem Mercedes angereist, den die Polizisten in der Nähe abgestellt, entdeckten und an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Baumarktware im Wert von ca. 1000 Euro hatten die Einbrecher, offensichtlich bereits zu den regulären Öffnungszeiten des Baumarktes, zur Mitnahme zurechtgelegt.

Im Auto fanden die Beamten Einbruchswerkzeug. Der 34-Jährige wurde am Donnerstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Täter dauern an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen