Kammerforst: Auf der Suche nach 150.000 Euro

Bürgermeister Christian Konkel (FDP) geht in den nächsten Wochen in die Akquise von 150.000 Euro. Diverse Fördertöpfe von Land, Bund und Europäischer Union will er anzapfen, um in Kammerforst einen 24-Stunden-Markt errichten zu lassen, so wie er seit Jahresbeginn in Altengottern steht. Das Interesse des Investors gebe es schon seit Monaten, hieß es am Donnerstagabend vor dem Gemeinderat.

Die 150.000 Euro – und ein Grundstück – muss die Gemeinde dafür bereitstellen. Der Investor steuert noch einmal dieselbe Summe bei. Konkel gibt sich optimistisch, bei Ausschöpfung aller Fördermittel „mit einer Null“ oder einem nur minimalen Eigenanteil auf der Investition herauszukommen. Finanziell kommt die Gemeinde langsam wieder auf solidere Füße. Von der Pflicht, ein einengendes Haushaltssicherungskonzept zu verabschieden, wurde Kammerforst von der Kommunalaufsicht befreit. Über das Förderprogramm für den ländlichen Raum, Leader, kommt nun auch Geld. Über das Programm sollen 55 Prozent der Kosten für einen neuen Spielplatz – maximal aber 60.500 Euro – getragen werden. Die Zusage kam laut Bürgermeister vor wenigen Tagen. Der neue Spielplatz soll mehr ins Ortszentrum rücken und möglichst schon 2021 zu nutzen sein. Noch einmal fließt Geld auf das Konto der Hainich-Gemeinde: Das Land stellt 11.000 Euro als Corona-Soforthilfe in Aussicht – Geld, das in den Vermögenshaushalt fließen kann. Wofür man im kommenden Jahr Geld ausgeben möchte, dazu sammelte der Gemeinderat am Donnerstag erste Ideen: Die Küche im Obergut, das immer wieder auch vermietet wird, sei heruntergewirtschaftet, die Bushaltestellen seien in miserablem Zustand. Und die Giebelwand am Untergut braucht dringend eine Sanierung. Erste Gespräche mit den Denkmalschützern der Kreisverwaltung hat es laut Konkel schon gegeben. Und: 2021 soll es ein Fest der Vereine geben.