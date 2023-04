Kanalbau in diesem kleinen Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis macht ein Durchkommen unmöglich

Mühlhausen. Ein Radbagger blockiert die Straße, ein Durchkommen in den Nachbarort ist für die kommenden zwei Wochen nicht möglich. So steht es um den Kanalbau.

Seit Montagmorgen wird in Dachrieden gebaut. Die Kreisstraße auf dem Abschnitt „Zum Hegeholz“ in Richtung Kaisershagen ist derzeit voll gesperrt, ein Durchkommen unmöglich. Vorsichtig greift Baumaschinist Peter Biel mit der Schaufel seines Radbaggers in die Erde. Biel hebt einen Schacht zum Abwassersystem aus, muss auf Leitungen in der Straße Acht geben. Das freut auch Schulkind Luke (im Bild), er beobachtet fleißig. Gebaut wird der neue Kanal für ein neues Einfamilienhaus. Durch die Osterfeiertage werden die Arbeiten gut zwei Wochen in Anspruch nehmen, heißt es am Montag auf der Baustelle. Die Umleitung erfolgt von Dachrieden über die L 1015 zur B 249 nach Ammern und von dort weiter über die Kreisstraße nach Reisern und Kaisershagen.