Der Merxlebener Weg in Thamsbrück ist ab dem 24. August für Autoverkehr gesperrt.

Thamsbrück. Der Merxlebener Weg in Thamsbrück ist ab dem 24. August für voraussichtlich zwei Wochen wegen Bauarbeiten gesperrt.

Kanalbauarbeiten in Thamsbrück

In der Straße Merxlebener Weg in Thamsbrück beginnen am Montag, 24. August, Kanalbauarbeiten. Deshalb wird die Straße für etwa zwei Wochen gesperrt. Ab Freitag, 4. September, ist die Straße voraussichtlich wieder für den Autoverkehr geöffnet. Das teilte die Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung Bad Langensalza mit. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.