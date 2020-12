Kapellen in der Pandemie: Kaum Proben, aber Pläne

Der Spielmannszug Sachsensiedlung - hier während der Mühlhäuser Kirmes 2019 - will im kommenden Jahr an den Thüringer Landesmeisterschaften teilnehmen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Für die Spielmannszüge der Region, wie für viele andere Vereine in Thüringen, ist 2020 ein verkorkstes Jahr. Volksfeste, bei denen musikalische Begleitung Usus ist, fanden wegen der Pandemie nicht statt oder wenn, dann nur in minimaler Ausführung. Die öffentlichen Auftritte vieler Kapellen lassen sich an einer Hand abzählen. Proben waren rar und sind im aktuellen harten Lockdown gar nicht möglich

Trotz der unbefriedigenden Situation werden Pläne für kommendes Jahr geschmiedet. Sebastian Lehmann, Vorsitzender des Spielmannszugs Bad Langensalza, verweist auf das anstehende Jubiläum zum 75-Jährigen der Gruppe. Das soll gemeinsam mit dem Brunnenfest im Juni 2021 begangen werden. Der Spielmannszug ist fester Bestandteil des Umzugs durch die Stadt und spielt beim Konzert auf dem Jahnplatz. Zudem wird derzeit das Vereinsdomizil am Fliegerhorst auf Vordermann gebracht, mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt.

Mühlhäuser Spielmannszug Sachsensiedlung wollte zur Weltmeisterschaft

Der Spielmannszug Sachsensiedlung aus Mühlhausen wiederum will bei den Landesmeisterschaften der Thüringer Spielleute teilnehmen - so dieser Wettbewerb stattfindet. Geplant war eigentlich auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bei den Rasteder Musiktagen, wo sich Tausende Musiker zum Wettstreit treffen. "Wir waren angemeldet, der Bus gebucht, aber die WM wird nicht stattfinden", informiert Michael Hohmann vom Vorstand des Spielmannszugs. Also werden sich die Musiker auf die Landesmeisterschaft konzentrieren und so gut es geht darauf vorbereiten.

Proben sind derzeit aus zweierlei Gründen schwierig. Zum einen fällt das gemeinsame Musizieren unter die aktuellen Einschränkungen. Zum anderen fehlt ein geeigneter Raum. "Unser Übungsort war die Regelschule Unstruttal in Ammern. Dort konnten wir als externer Verein wegen der Pandemie aber zuletzt nicht mehr hinein. Im Sommer nutzen wir den Sportplatz Sachsensiedlung, sind da aber von der Witterung abhängig", so Michael Hohmann.

Ideal wären Räume für acht bis zehn einzelne Übungsgruppen, denn die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen spielen auf unterschiedlichem Niveau.

Die fehlenden Proben sind ein generelles Problem vieler Kapellen. Gerade bei den Nachwuchsmusikern, also den Kindern und Jugendlichen, mache sich schnell Schlendrian breit, wenn die Proben über längere Zeit nicht stattfänden, bestätigen alle Spielleute. Jens Thon vom Stadtspielmannszug Mühlhausen nennt ein Beispiel: "Wir haben normalerweise dienstags uns freitags Proben. Jetzt haben sich die Jugendlichen daran gewöhnt, nicht hinzugehen. Da wird es später Nachdruck brauchen." Auch Michael Hohmann befürchtet, bei den Kindern im Ensemble später wieder bei Null ansetzen zu müssen.

Zwar verlernen geübte Musiker ihr Instrument nicht so schnell, aber in punkto Fingerfertigkeit und harmonisches Zusammenspiel seien auch für Erwachsene regelmäßige Proben unabdingbar. "Es mag für Laien nicht hörbar sein, aber musikalisch Feinfühlige wie unser Armin Paul fällt es auf, wenn es nicht perfekt aufeinander abgestimmt ist. Gerade bei Märschen mit höherem Schwierigkeitsgrad sind regelmäßige Proben notwendig", sagt Dominik Reinz, Vorsitzender des Tambour-Corps Thamsbrück.