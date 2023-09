Karriereparadies für Job- und Bildungssuchende startet im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Haben auch Sie Lust auf einen Jobwechsel? Hier finden Sie am kommenden Wochenende womöglich einen Traumjob im Unstrut-Hainich-Kreis. Das ist geplant.

Auf dem Berufsschulcampus in Görmar bei Mühlhausen startet die zweitgrößte Messe für Beruf, Bildung und Karriere (BBK) in Thüringen. Los geht es am Samstag, 23. September, von 10 bis 15 Uhr. Laut Axel Wieczorek, der die Messe für den Unstrut-Hainich-Kreis organisiert, ist die Nachfrage hoch. 74 Aussteller, so viele wie nie zuvor, präsentieren sich und machen auf Chancen in ihren Firmen aufmerksam. Der Zutritt zum Messegelände ist ebenso wie das Parken am Campus kostenfrei. Projektmanagerin Jennifer Hornschuch, Landrat Harald Zanker (SPD), Rebecca Küllmer vom Regionalmanagement Nordthüringen und Axel Wieczorek von Says-Marketing (von links) zeigen das Plakat zur BBK-Messe und freuen sich auf Besucher.