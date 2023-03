Katholischer Pfarrer aus dem Raum Mühlhausen und die Frage: Wann gelingt Mission?

Pfarrer Dominik Trost aus der Pfarrei „St. Anna“ Lengenfeld unterm Stein wünscht der Kirche, dass sie, trotz aller Schwierigkeiten, missionarisch bleibt.

Glaubst du schon oder suchst du noch? Unter diesem Thema stand die Missionswoche in der Pfarrei „St. Anna“ Lengenfeld unterm Stein. Diese endet am Sonntag.

Dominik Trost ist Pfarrer von St. Anna in Lengenfeld unterm Stein. Foto: Claudia Bachmann

Christinnen und Christen glauben an einen Gott, der zu den Menschen kommt. Das lateinische Wort missio bedeutet „Sendung“. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt zu den Menschen gesandt, um ihnen zu zeigen, dass er bei ihnen ist und bleibt. Er sendet seinen Heiligen Geist, um Menschen mit Glauben und Hoffnung zu erfüllen. Menschen nehmen an der Mission Gottes teil, wenn sie von ihrem Glauben an Gott erzählen und von der Hoffnung, die dieser Glaube ihnen schenkt. Bedingung für Mission, schreibt der Apostel Paulus, ist Freiheit.

Freiheit ist in der heutigen Gesellschaft besonders wichtig, in der Menschen verschiedener Religionen zusammenleben. Freiheit bedeutet zum einen die Freiheit, vom eigenen Glauben erzählen zu dürfen, und zum anderen, das Glaubenszeugnis anderer zu hören. Mission gehört entscheidend zum christlichen Glauben, weil Christinnen und Christen an einen Gott glauben, der für alle Menschen da ist. Darum sollen auch alle Menschen die Chance bekommen, sich diesem Gott zuzuwenden. Mission gelingt dort, wo der Glaube in den Gemeinden so gelebt wird, dass er nach außen ausstrahlt.

Sie gelingt, wenn Menschen gerne in die Kirche kommen und etwas von dem finden, was sie suchen; wie in Gottesdiensten und Andachten, in der Erfahrung guter Gemeinschaft oder in Glaubenskursen, in denen kritische Fragen ernst genommen werden. Mission gelingt auch dort, wo Menschen mit ihrem Einsatz für andere die Liebe weitergeben, die sie selbst von Gott empfangen. Zum Beispiel im Besuchsdienst, in der Altenpflege oder in der Krankenhausseelsorge.

Ich wünsche der Kirche, dass sie, trotz aller Schwierigkeiten, missionarisch bleibt.