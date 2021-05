Katzen tappsen in Mühlhausen über den Herd und lösen Brandmelder aus

Mühlhausen In Mühlhausen sind die Rettungskräfte wegen einem vermeintlichen Brand ausgerückt. Vor Ort stellten sie die "Einsatzauslöser" fest.

Zwei Katzen haben am Mittwoch in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Tiere seien am Morgen vermutlich über den Herd in der Küche gelaufen und hätten ihn dabei eingeschaltet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Rettungskräfte hätten neben den beiden Katzen eine schmorende Kunststoffverpackung sowie Plastikteller vorgefunden. Der Brandmelder hatte wohl auf den Rauch reagiert. Die Feuerwehr lüftete laut Polizei die ansonsten leere Wohnung, der Schaden ist gering.